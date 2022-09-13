教局料收生不足校逐步停辦 併龍官 九工：利學校學生

九工龍官花3年逐步合併

校長稱添資源 增課程選擇

兩校本學年逐步合併，57名龍官的中三生（佔該級70％），本學年轉至九工讀中四。餘下30%中三生，經教育局協助入讀黃大仙或他區中學，或自行申請屬意學校，教育局稱有關安排獲家長支持。

九工今年中四增兩班，全級開6班。校長胡麗蘊說，今學年起增辦兩科選修科，包括旅遊與款待、健康管理與社會關懷，並加開多一組生物科。胡指亦現有更豐富資源讓學生參與多元活動，如可用6個籃球場，參加中國舞、國民教育話劇訓練，「無論在課程、活動資源、用地上，合併後有更好發展，令整個教學團隊更有朝氣和活力，大家以學生利益為首要考慮，絕對發揮到一加一大於二的協同效應」。

稱小班未必好 冀維持適當師生比

教育局一直稱以身作則合併、停辦官校，冀成其他辦學團體參考例子。但學界方面則盼保留學校，「香港中學議會及十八區中學校長會聯席」7月致函教育局長蔡若蓮，指適齡學童人口持續大跌，促當局彈性調節每班人數，按區調節派位等，冀10月《施政報告》回應訴求。

被問到合併以外，小班教學可否應對適齡學童結構性下跌，胡麗蘊認為，維持適合的師生比，對整體教學都更有利，多些學生可令課堂更有活力和氣氛，「一直以來，小班教學（被外界指）似乎比較理想，但學習過程，我覺得需要有多些學生互動，未必一定師生比要再縮細，亦或要看實際教學情况」。

教局：停辦合併校數目存變數

教育局回覆本報查詢，指學校是培育學生的地方，需維持合宜的整體學生人數，才可提供合適的教學環境和群體學習機會，確保教育質素。因應適齡學生人口未來持續下降，教育局預計部分收生不足的學校將逐步停辦，以維持合理的每班人數，確保教育質素。

當局強調，適齡學生人口變化對學校構成實際影響的程度，受不同因素影響，例如家長選校意願和學校的未來發展計劃及方向等，因此實際上因學生人口下降而停辦或合併的學校數目存在一定變數。教育局稱，正與個別辦學團體會面，促請它們研究有序地整合轄下學校資源；亦會持續與學界共商多管齊下措施，以「軟着陸」為目標，穩定教學環境，保持教學質素。