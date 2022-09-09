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智叻中文Smarties' 第501期

語文小錦囊：眼睛想旅行

【明報專訊】旅行時，看到稍縱即逝的美景，你會拿起手機忙於拍攝，還是透過雙眼直接觀賞眼前的泰山？如何才能深刻體會湖光山色，而不枉一番赴往的努力？

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