教育
智叻中文Smarties' 第501期

時事中文：師友配

【明報專訊】朋友可以跟我們共享快樂，也能分擔憂愁，大家也可互相學習和進步。如果你能與著名人物做朋友，哪是誰？而你又想從對方身上學習什麼呢？

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