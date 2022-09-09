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2022年9月9日星期五
智叻中文Smarties' 第501期
小學新指引 國安列重點 增彈性課時 倡內地交流教憲法
髮禁調停失敗 林澤駿或採法律行動
跨媒介宇宙：打開心窗看電影
跨媒介宇宙：運用戲劇技法 平常話題成創作養分
跨媒介宇宙：劇情細節有趣 不怕橋段老套
字遊打卡：最懷念的「頹廢」
妙文精點：窮奢極「廁」
潮看文史：通關
時事中文：師友配
時事中文小遊戲答案
字學中文：瞬間看「眼」球
語文小錦囊：眼睛想旅行
機智小孩：聰敏的曹操之子——曹沖
時事中文：師友配
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【明報專訊】朋友可以跟我們共享快樂，也能分擔憂愁，大家也可互相學習和進步。如果你能與著名人物做朋友，哪是誰？而你又想從對方身上學習什麼呢？
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字遊打卡：最懷念的「頹廢」
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語文小錦囊：眼睛想旅行
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