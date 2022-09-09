教育
語文同樂 第586期

妙文精點：窮奢極「廁」

【明報專訊】西晉巨富石崇素以豪奢著稱，〈石崇之廁〉就是關於石崇府內「五星級廁所」與客人劉實上廁所「擺烏龍」的故事。究竟作者裴啟通過這篇「廁所文章」要反映什麼？立意和作法又有什麼值得參考和借鑒？

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