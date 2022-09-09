髮禁調停失敗 林澤駿或採法律行動

校方擬酌情處理 林：不希望特殊對待

林澤駿與校方的閉門調解會議歷時約兩小時，雙方會後均稱調停內容需保密。林澤駿說調停未達預期，雙方想法及價值觀有差異，「有點不知所措，沒想過什麼也做不到」，重申希望其校或全港學校廢除「髮禁」，若學校不讓步，很可能要採取法律行動。他形容事件是「持久戰」，相信不能在今年或畢業前完結，又說已用兩個月準備是次調解，擔心影響準備公開試，沒計劃展開下次調解。

李靖邦稱會將林澤駿的想法與學校不同持份者討論，很希望以調停方式處理。他透露校方已提出支援方案，強調學校有既定原則、程序處理有個別需要同學，常見情况下會為同學提供專業支援，包括與心理學家面談、情緒輔導等，校方會就專家建議作合理的酌情處理。

校方：校規建樸實觀念 信社會認同

李又強調，校規是按辦學宗旨及要求的目標校風而定，目的是培養學生有良好生活習慣、簡樸和健康的個人形象，為未來進入社會做準備，又認為學校是「一個令同學學習遵守規則、群體生活的地方」，故需持守校規及同學需遵守。校方發聲明稱，就儀容服飾而言，學校希望建立同學「樸實端莊、簡單整潔」的觀念，與絕大部分本地學校的原則類同，相信亦為社會認同。

平機會回覆稱，不評論或透露個別個案詳情。