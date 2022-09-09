小學新指引 國安列重點 增彈性課時 倡內地交流教憲法

「身分認同」不再提世界 國安取代

根據2014年版的指引，7個學習宗旨之一的「國民身分認同」提到要懂得關心社會、國家和世界，但2022年新指引未有提到「社會及世界」，取以代之的是國家安全教育，以及認識中華文化。「責任感」方面則新增要求學生作合情合理的判斷和行為。

教育局昨向全港小學公布推行《小學教育課程指引》的試行版，由今個學年開始試行。2022年版新指引以「立德樹人重啟迪 創造空間育全人」為主題，闡明課程發展方向及更新學習宗旨，訂定課程更新重點，建議小學按新指引要求檢視和重整課程。

回應社會意見 「正確認識中史」

翻查《指引》內容，「分章一」提到新指引回應了「社會的意見」，表明會清楚指出學校應強化國民及國家安全教育，從小加強學生的國家觀念，協助學生了解國家最新發展和國情，正確認識國家歷史、欣賞中華文化及傳統價值觀，建立國民身分認同，增強民族自豪感和主人翁意識。《指引》又形容加強價值觀教育是《指引》的重要部分，需配合國家立德樹人、育人為本、德育為先的教育目標，從小培育「有承擔、有視野、愛國愛港愛家的終身學習者」。

價值觀教育 中華文化為主幹

《指引》亦提到價值觀教育應以中華文化為主幹，相關學習元素一直存在於不同學科及全方位學習，貫通各個跨學科價值觀教育範疇，如品德及倫理教育、公民教育、國民教育、媒體和資訊素養教育、法律框架下的人權教育等。

另外，《指引》重新編配各科目課時，學校可彈性運用課時安排全方位學習活動，包括STEAM教育、跨科內地交流考察及媒體及資訊素養等。彈性課時由原本最多19%增至最多25%。以現時一般小學每年上課792小時計算，學校可彈性運用的學時上限比以往增加47.5小時。

新界校長會副主席朱偉林表示，擴大彈性課時可讓學校更有效安排學生學習需要，又稱學校過往有安排學生到內地考察的經驗，相信問題不大。

局方會於本月27日為教師舉辦簡介會，亦會透過不同渠道收集意見，了解指引試行情况再改善。