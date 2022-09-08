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2022年9月8日星期四
常識天下 第253期
港大教國安 10小時影片禁快播 稱本地立法「勢惹反對」 中央立法「別無選擇」
浸大助治「長新冠」 免費中醫診症4次
時事懶人包：玻璃樽徵費
放眼中國：天宮太空站料年底建成
中外人物：自由式滑雪 谷愛凌
活動巡禮：元宇宙遊古蹟
口述歷史× AI人面辨識
大開眼界：全國人民代表大會
價值觀解碼：健康生活
世界之最：最長地方名
世界之最：最長地方名——曼谷
新聞有常識：「翻生」絕種動物
猜猜我是誰：失去弟弟的總幹事
新聞有常識：「翻生」絕種動物
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【明報專訊】復活已絕種的動物，過往只是科幻小說和電影的故事，不過，有科技公司宣布與大學合作，希望以基因編輯技術，讓已絕種的塔斯曼尼亞虎重現人間。
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