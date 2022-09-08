教育
常識天下 第253期

新聞有常識：「翻生」絕種動物

【明報專訊】復活已絕種的動物，過往只是科幻小說和電影的故事，不過，有科技公司宣布與大學合作，希望以基因編輯技術，讓已絕種的塔斯曼尼亞虎重現人間。

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