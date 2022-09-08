教育
公民學堂 第001期

口述歷史× AI人面辨識

【明報專訊】為加深了解多元種族文化，元朗商會中學中四級學生鄧琛炫、方臻言和楊凱嵐於活動當日充當小記者和攝影師，訪問居港超過50年、烏都語圖書館創辦人Sagar（圖）的居港經歷及開辦圖書館的理念。

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