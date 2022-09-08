教育
公民學堂 第001期

活動巡禮：元宇宙遊古蹟

【明報專訊】「元宇宙」是近年熱門話題，元宇宙擁有社交、開放等特性，除用於娛樂外，元朗商會中學將相關技術融入價值教育及公民科教學，提升學生學習興趣，加強課堂互動。

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