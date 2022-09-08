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公民學堂 第001期

時事懶人包：玻璃樽徵費

【明報專訊】政府最快2023年首季正式實施玻璃飲料容器生產者責任計劃，每公升徵費0.98元，預料實施後回收率可達50%。有環保團體認為相關回收制度有缺陷，擔心難達目標。

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