浸大助治「長新冠」 免費中醫診症4次

開藥最多24劑 料惠2萬至5萬人

浸大中醫藥學院今年2月成立抗疫醫療隊及遠程醫療中心，截至5月初共服務逾4.2萬人，最高峰日診逾千人。卞兆祥指出，不少新冠康復者出現咳嗽、失眠等長新冠症狀，亦有研究指長新冠會增加患中風、糖尿病等風險，「長新冠跟普通感冒不一樣，感冒三五天就恢復，但有門診病人出現咳嗽3至4個月」，稱中醫透過「辨證論治」可有效紓緩病情。

浸大獲光大集團及「全港社區抗疫連線」撥款500萬元推出計劃。合資格市民昨日起可於網上登記，並須在首次診症時，出示康復證明、衛生署發出的隔離令或核酸檢測陽性紀錄等。市民第一及第三次診症需到5間指定浸大中醫診所，第二及第四次可以視像會診。浸大校長衞炳江稱，若病人病情穩定，不想他們長途跋涉到診所看病，所以利用線上會診，病人可託家人取藥或要求診所送藥。

另外，浸大早前獲政府批出位於將軍澳的中醫醫院營運服務契約。衞炳江透露，中醫醫院設計已差不多完成，將就智能醫院項目招標，預計2025年6月底可提供門診服務。