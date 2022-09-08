港大教國安 10小時影片禁快播 稱本地立法「勢惹反對」 中央立法「別無選擇」

陳弘毅主講10單元 看片後MC測驗

港大昨日上載「憲法、基本法及國安法入門」課程內容，學生需網上收看24段預錄片，每段長約10至20分鐘，禁用快播功能。完成課程後要完成選擇題測驗，取得過半分數為及格。課程分3部分，共24個單元。核心原則和概念有10個單元，由陳弘毅主講，內容包括《基本法》、國安法4類罪行，處理相關案件的程序。其他單元包括一國兩制和普通法系、法治和《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）等。

提23條反國教傘運港獨反修例

單元四「國安法立法背景」的文稿，由2003年《基本法》23條立法擱置，提到先後發生2012年反國教運動、2014年雨傘運動、2016年「旺角騷亂」，支持港獨者獲選入立法會，部分人之後被DQ，主張港獨政黨被取締。

文稿提及，2017年林鄭月娥接任特首，2019年陳同佳案觸發反修例運動，同年6月估計有50萬至100萬人上街，6月12日示威者與警察發生暴力衝突，及後演變成「大規模騷亂」，持續近半年，促使中央政府堵塞香港法律漏洞（loophole）。文稿又稱，若當時港府通過立法會就國家安全立法，可預見會遇到與反修例「同樣甚至更大的反對」，中央別無選擇（had no choice）下動用權力，透過基本法第18條為香港訂立國安法。

4個單元分別涵蓋國安法4類罪行。單元七有關顛覆國家的教材，以2019年民眾包圍立法會大樓為例，指他們在大樓外非法集會，立法會運作嚴重受阻，涉嫌觸犯顛覆罪；國安法不具追溯力，但若未來發生類似情况，可能便涉顛覆罪。

指「分裂」毋須涉武 定罪門檻比「顛覆」低

單元七又提到，「顛覆」定罪須涉及武力、威脅使用武力又或非法手段，「分裂國家」則不然，在此意義下分裂國家的定罪門檻更低。

全港大學均需推行國安教育，浸大校長衞炳江昨被問及推行情况，他稱今年浸大的國安課程與去年相同，又表示將計劃做更多有關國安教育，「國家安全不止包括國安法，現時能源、氣候變化、金融都很大問題，年輕人甚至整體香港在這方面對國家概念、認識很重要」。