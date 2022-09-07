浸大開學致辭 衞炳江勉新生創新求進

【明報專訊】香港浸會大學昨日舉行第67屆開學典禮，歡迎今學年取錄的逾千名新生。浸大校長衞炳江致辭時鼓勵新生「躬行實踐、創新求進」，希望學生思考自己可為世界帶來什麼、創造什麼，又稱浸大以「創意搖籃」見稱，有鼓勵探索的氛圍和有利互動的環境，舉例將人工智能科技和藝術創作融合方面有突破發展。
衞炳江說，浸大在不同範疇也有創新發展，包括在第五波新冠疫情期間推出免費網上診症及中藥配送服務、提供情緒支援，為逾4萬名染疫者提供全面護理。
要修國安課 新生：中學讀什麼都冇得揀
8間資助大學在新學年都有推展國安教育課程，浸大下周將舉辦今學年首場國安教育講座。據校網顯示，課程由大律師范凱傑主講，與往年一樣。
馬來西亞籍國際生黃同學是一年級新生，他得悉新生必修國安教育課程，認為「讀就讀囉，中學時安排我讀什麼，我就讀，一樣冇得揀」。其家人曾擔心他「來港升學（學習內容）有點sensitive（敏感）」，但他相信來港主要目的只是讀書，「enjoy（享受）在香港的時光」。
新生蔡同學說，今學年每間院校都有國安教育，「所以不太特別，全部大學都必修」。三年級新生陳同學稱，她過去兩年在大專沒修讀過國安課程，升大學後認為「要讀都無辦法，都不太想聽，不喜歡講座形式」。