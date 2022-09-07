教局出文言篇章冊助教學 教師倡加強師訓改教學法 莫止於理解

【明報專訊】教育局去年增設中文科「建議篇章」，初小、高小、初中及高中按4個階段學習文言經典作品，期望學校2024/25學年或之前逐步加入課程。局方昨日發布更多學習資源，包括適用於初中及高中的書冊，載列每篇文言篇章的閱讀導引、背景等，希望學生更容易進入文本。有資深中文科教師稱，部分書商已將「建議篇章」納入中文科新版課本，中一及中四可滲入初中及高中學習階段的篇章教學。他建議當局加強有關師資培訓，認為要隨時代需要、新課程指標更新教學法，而非仍停留在過去傳統模式，即教作者生平、僅以理解為主，認為「現今中文要求遠超20年前」。
二維碼連結粵普誦讀錄音
據中學的「建議篇章」名單，初中生要學25篇，包括《愛蓮說》、《滿江紅》、《岳飛之少年時代》等；高中生要學20篇，包括《曹劌論戰》、《出師表》、《六國論》等。教育局昨向中學發通函，介紹局方製作的《積學涵泳──中國語文課程文言經典建議篇章》書冊（見表），分別有初中、高中書冊，內有閱讀導引、註釋、賞析、作者生平事蹟和文學知識等。師生亦可掃描書中的二維碼，連結粵語及普通話誦讀錄音。
部分出版社新課本已納「建議篇章」
香港神託會培敦中學資深中文科教師曹順祥稱，留意到主流書商已將「建議篇章」納入中文科新版課本，初中、高中學習階段起步的中一及中四級可配合新書學習，而教師亦可採用書商教材支援。至於其他年級，他相信學校會按校情製作校本教材，為學生提供增補材料。
8篇非DSE範文 教師料高中教齊20篇
曹順祥說，高中需應付中學文憑試（DSE），學校難免將焦點落入「建議篇章」第四階段，「儘管教育局提出小一至中六生4階段學建議篇章，但相信未咁快可立竿見影」。教育局所列高中「建議篇章」名單有20篇文言作品，其中12篇是現時DSE指定範文。曹順祥稱，餘下8篇雖不是DSE指定範文，但指明要教，「教師敢不敢不教？如教得不夠深入，而又於試卷中的『比較題型』出現，便會吃虧」，在此倒流效應下，相信教師定會教足20篇。