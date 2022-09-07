教局出文言篇章冊助教學 教師倡加強師訓改教學法 莫止於理解

二維碼連結粵普誦讀錄音

據中學的「建議篇章」名單，初中生要學25篇，包括《愛蓮說》、《滿江紅》、《岳飛之少年時代》等；高中生要學20篇，包括《曹劌論戰》、《出師表》、《六國論》等。教育局昨向中學發通函，介紹局方製作的《積學涵泳──中國語文課程文言經典建議篇章》書冊（見表），分別有初中、高中書冊，內有閱讀導引、註釋、賞析、作者生平事蹟和文學知識等。師生亦可掃描書中的二維碼，連結粵語及普通話誦讀錄音。

部分出版社新課本已納「建議篇章」

香港神託會培敦中學資深中文科教師曹順祥稱，留意到主流書商已將「建議篇章」納入中文科新版課本，初中、高中學習階段起步的中一及中四級可配合新書學習，而教師亦可採用書商教材支援。至於其他年級，他相信學校會按校情製作校本教材，為學生提供增補材料。

8篇非DSE範文 教師料高中教齊20篇

曹順祥說，高中需應付中學文憑試（DSE），學校難免將焦點落入「建議篇章」第四階段，「儘管教育局提出小一至中六生4階段學建議篇章，但相信未咁快可立竿見影」。教育局所列高中「建議篇章」名單有20篇文言作品，其中12篇是現時DSE指定範文。曹順祥稱，餘下8篇雖不是DSE指定範文，但指明要教，「教師敢不敢不教？如教得不夠深入，而又於試卷中的『比較題型』出現，便會吃虧」，在此倒流效應下，相信教師定會教足20篇。