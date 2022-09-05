亞太機械人大賽 中大再奪冠

創360度自轉輪 成致勝關鍵

據中大簡介，今屆大賽主題為「神速之塔」，靈感源自印度南部傳統遊戲Lagori。參賽隊伍須設計兩款機械人並分成進攻方及防守方兩隊。中大作為進攻方時需於限時內擲球擊倒並重疊由海綿色塊組成的「Lagori」圓塔，分數以擊倒並重疊的海綿色塊數目計算。當敵隊進攻，中大防守時，中大隊伍需擲球攻擊放置在場內4個不同方位柱上的球，成功擊倒所有球可縮短敵隊重疊色塊的時間。

中大機械人團隊隊長、機械與自動化工程學系畢業生葉俊華，5次帶領師弟妹出戰亞太區大賽。他說，團隊每名成員對機械人編程和設計都充滿熱誠，雖然過程多番測試失敗，隊員間又有意見分歧，但仍不眠不休、全力以赴調整機械人的速度和穩定性。

今屆大賽於印度新德里以線上形式舉行，集12個國家及地區合共13支大專院校勁旅。中大機械人團隊早前於香港科技園公司主辦的「全港大專生機械人大賽2022」奪冠，取得代表香港出戰資格。