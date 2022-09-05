西貢幼小教育博覽復辦 主辦方冀招生良性競爭

負責統籌活動的西貢區校長會執委陳瑞良稱，活動舉辦至今有20年，自2020及2021年疫情停辦兩年後今年復辦。陳校長稱，全港適齡學生人口下降，區內學額供過於求，加上同區有國際、直資、官津等不同類型學校，學校之間一定有收生競爭，他希望學校「用良性手法展現自己特色」，讓家長為子女找到最合適學校。他稱，學校近年推廣時，除博覽形式還會運用多媒體及網絡平台，尤其疫情下常設Zoom簡介會及虛擬導覽項目等。

有家長重視粵教中 待女兒升中送出國

活動由西貢區校長會主辦，西貢區津貼小學校長會協辦及獲西貢民政事務處資助，於將軍澳一個商場舉行，昨日人流不斷。家長蘇太偕同下學年升小的女兒到場，她稱特別重視學校教學語言，宜中英兼備，粵教中更為理想，「廣東話對我而言好重要，希望小朋友粵語學得好，普通話較為additional（額外）」。蘇太稱家庭月入逾10萬元，與丈夫均持有BNO，有考慮舉家移民，但暫時希望留港陪伴父母，待女兒升中時送她出國。

被問到移民及送子女外國升學的原因，蘇太認為香港「有少少變了質」，教育制度及價值觀出現變異，政府近年推行的政策與自己成長時的香港有很大變化，希望女兒長大後能分辨是非黑白。家長李先生則稱，目前掌握的數據不多，不會因移民潮而在選校時更進取，又稱至少會讓女兒完成小學才考慮外國升學。

副校長：音樂椅效應 影響弱勢校

不同學校亦派員到場介紹，被問收生壓力，西貢崇真天主教學校（小學部）王副校長表示，學生移民或搬遷，收生有一定壓力，但認為問題不大，區內學生仍足夠。基督教宣道會宣基小學黃副校長則表示，收生方面未有太大壓力，即使該校師生流失，但均獲填補，又認為部分舊區本來學生不足，加上「音樂椅效應」，弱勢學校易受影響。