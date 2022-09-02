科大廣州校園啟用 李家超提3寄望

葉玉如：兩校協同 育創新人才

香港科技大學候任校長葉玉如稱，兩校會透過創新互補的學術框架緊密合作，在教學、研發及知識轉移方面實現協同發展，期望培養更多面向未來的創新型領袖人才。科大表示，廣州校園昨舉辦「交叉學科人才培養之挑戰」院士座談會，校長倪明選亦將主持「開學第一課」，談創新型人才培養模式。

兩地同步舉行儀式，前特首林鄭月娥出席科大香港校園的活動，她稱是卸任兩個月以來首度公開發言。她笑言，逾40載公職生涯間，深明與政府共事時有困難，而科大廣州校園更涉及中央政府、廣東省政府、廣州市政府及香港特區政府，形容校方做得很好。她又說，事前有點憂慮科大學生或校友會反對廣州校園，但校方透過手腕克服難關。