開學日13校續招聘教師 有校長稱開課前一天新師轉投他校

根據《明報》昨天刊出的教育招聘廣告，約13間學校在開學日仍刊登常額或合約教師招聘（見表），其中油塘女校聖安當女書院續刊出「急聘中文科學位教師」廣告，條件包括可於9月1日即時上任。

校長：畢業生或可直當教師 教助難請人

佛教林炳炎紀念學校昨刊廣告聘請數學科合約教師等職位，校長許定國向本報說，原本教學團隊已齊人，但有新聘教師「失約」，臨開學前一天才告知欲入職其他學校，故校方開學日急登廣告。他強調，教學工作講求人夾人，「不會有埋怨，佛教學校講因緣」。他稱，如本周未能覓得合適教師，教學將受影響，料須聘代課教師，「但對學生不是好事，因要經常轉老師，目標仍是聘請一位全職教師」。

許定國又說，今學年多校有教師空缺，以往剛大學畢業的準教師或先做教學助理，現時直接獲聘為教師的機會大增，亦衍生出教學助理難請人的問題。他又預料本學期中收到教育局的「開班信」後，會開始留意市場情况並處理招聘事宜。根據《明報》昨日的教育招聘版，有約30間學校聘請教學助理。

培僑來年提早招聘 1月刊空缺

培僑中學校長伍煥傑稱，該校上學年流失5名教師，全部空缺已填補，但由於預料有擴班等安排，故開學日新增招聘，盼多請一名英文教師，至少已獲15封求職信。他認為今學年招聘工作困難，剛畢業的準教師選擇多，教師職位也有音樂椅效應。他計劃來年提早招聘部署，暫擬明年1月初刊出職位空缺，農曆新年前面試，加快招聘。他強調，面試時着重教師是否有家國情懷，期望申請人幫助培育學生具備國家觀念，「好重要是教育理念一致，否則是搵自己嚟搞，佢做一年半載又話要走」。

教育局回覆，雖然今年教師流失及「音樂椅」效應略為明顯，學校運作（包括新學年籌備工作）大致正常；個別預計在新學年開始時或未能聘請足夠教師的學校，可按校本情况及需要，繼續招聘的同時，制訂應急安排處理短期人手不足，包括聘用代課教師等。