四成SEN生家長 疫下中度抑鬱

照顧停課子女 家長：無處抒發

全職媽媽Janice育有3名子女，次子Matthew患有自閉症，比一般幼童整體發展遲緩9個月。疫情及子女停課緣故，Janice長期留在家中照顧子女，難抽空與友人聚會聊天，「找不到抒發的渠道」。她自言性格較樂天，但疫情初期情緒非常低落，與丈夫亦多了爭執，影響夫妻關係。

香港小童群益會5月18日至7月11日以問卷調查525個幼稚園及小學家長，結果顯示疫情間兒童最常出現的問題包括拖延做功課、專注力不足，及偏食或進食速度過慢。

機構表示，0至6歲是兒童成長黃金期，疫情令學童上課日子大減，學童亦無法持續到中心訓練。由於SEN學童訓練時需用不同器材，例如軟墊攀爬架、鞦韆等，令學童未能盡快完成治療，加上現時學前兒童綜合發展評估及持續訓練服務的輪候期約3年，或令有需要的SEN學童錯過訓練及改善問題的黃金期。

機構建議父母應多留意子女情緒和社交狀况變化，有需要時盡早尋求社工及教師協助。家長要多注意自己的情緒健康，避免過勞及壓力過大，有需要可尋求專業人士意見。