13歲仔連年跳級入港大 數理雖有天分「努力居多」

有不懂「父母叫自己找答案」

劉鴻志小學時開始補習，升小四後「越級」學懂小六數學，激發對數理興趣。後來補習社搬走，造就自學數學契機，小六上學期把初中數學讀完，下學期通曉高中數學，「問父母，就會叫我自己搵答案，我便上網，以前上YouTube找，𠵱家會上Reddit（討論區），有人會問跟我差不多的問題」。

升中後，鴻志在中一自學微積分，過去一年讀中三時為驗證自學成果報考IAL（高考），取得數學A*、進階數學A*、物理A的佳績。學校告知他達到入大學門檻，並支援報校，「得知可申請讀大學時很興奮，同時很擔憂，不知是否可完成大學學習」；連同過往考獲的托福考試（TOEFL）98分（120分為滿分），他獲港大及中大取錄；受港大學習氛圍所吸引，最終選擇入讀。

鴻志回想跳級讀中三時難忘開學首天「有點驚」，「當日沒與任何人溝通，（在課室）呆住了，後來慢慢開始交到朋友」。日前再帶着「有些緊張」的心情赴港大新生註冊日，為融入大學生活，申請加入工程學會、天文學會，盼與志同道合的同學一同發掘興趣。

以兩年時間讀畢中學，鴻志慶幸校內一直設「跳級制」和鼓勵學生讀「MOOC課程」，後者讓他在新冠疫情間，網上暢讀世界著名學府的課程，包括美國哈佛大學的Python編程課，又說這些經驗讓他預先體驗大學課程之奧妙。

對於外界以天才形容跳級生，他認為自己是努力居多，「父母都認同我數學有天賦，不過主要都是在新冠（停課）時，每日下午都操數學，控制玩樂時間，只玩半個鐘」，他每晚均會跑5公里以放鬆心情，其餘時間就總結白天所學，又相信「如其他人努力學習和認真，都可以一樣」。

母校李兆基書院設尖子跳級制

香港青年協會李兆基書院校長連鎮邦說，書院由2019年開設「HLC尖子卓越計劃」，設立制度讓成績卓越的學生申請「跳級」，包括中一跳至中三、中二跳至中四，新學年起，增設讓中三生跳升中五，以修讀國際課程，「每個學生都好unique（獨一無二），教育是要照顧每位學生，包括容許有彈性，學校就每個人的需要，與他一起努力」。

港大回覆，一般以學生的學術成績及表現作為主要取錄因素，年齡非考慮關鍵，港大過往亦曾取錄較入學平均年齡為輕的學生；校方稱，會為不同需要的同學提供多方面援助，包括學業輔導、交流機會、職業導向及生涯規劃支援。