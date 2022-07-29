中一註冊日新書未齊貨 校服商：網課下家長手緊

教育局早前公布新學年整體課本平均加價1.9%，形容加幅屬溫和。翻查不同學校書單，買齊全套中一書約花4000至5000多元不等，舉例何文田官立中學中一用書需約4340元，香港華仁書院亦需至少4300元，伊利沙伯中學則要約5260元。家長刑女士為將升讀葵青區中學的兒子購書，仍有4本書未到手，就用了逾3000元。她說雖然中學科目較多，但書費比小學多一倍，支出頗貴，然而「若（花費在）孩子讀書、買書，都不會說有（財政）壓力，多少錢都會買給他讀書」。

家長嘆遲放暑假趕急 撲書不等消費券

家長蔡先生逛了4至5間港九的書局購書，但仍未買齊，預計花費達4000至6000元。他稱中學因人手不足，沒安排訂書服務，加上遲放暑假，今年為女兒準備新學年都很趕急、較辛苦。他說要及早買書讓小朋友先做準備，不會等待下月發放的消費券，「等到之後，書售罄如何辦？誰賣給我？」

漢榮書局負責人石漢基指出，疫情影響物流運輸，出版社供貨由以往2至3天延長至一周，部分新書仍未運抵本港，預計下月中才較齊書。他又稱因延至8月放暑假，書局工作壓縮至一個月完成，「肯定很難應付」，需增聘人手，屆時亦會暫停售賣消閒書籍，預留更多位置供家長買書。

成本升銷量減 金綸：不敢大幅加價

準備升中，新校服亦不能缺少。譚同學考上第一志願瑪利諾修院中學，她一完成註冊便和媽媽購買新校服。校服連同運動服共花費800多元，媽媽稱連同平板電腦、書本等，預計支出過萬元，經濟壓力頗大，「她考到好中學，當是獎勵吧」。

金綸服裝有限公司營運經理勞永業預計今年生意會受影響，除購買人數及數量減少，物料、運輸成本都上升，但不敢大幅加價，只是按通脹加價2%，今年一套中一新生校服「500元以上一定『走唔甩』」。