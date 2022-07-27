少數族裔父母不懂中英文 劏房生努力獲派心儀校

「無法輔導功課 選校志願都由兒子自決」

學生昨晨回校領取升中結果，在鮮魚行學校，不少家長獲知結果後與子女開心相擁。非華語生阮同學獲派第二志願學校，媽媽Atik一早便到禮堂等候兒子，「很擔心找不到中學，兒子又不開心，因為不知道要到哪裏上學」。放榜前夕，Atik擔心兒子的升學問題，徹夜未眠。她和丈夫分別來自越南和印尼，均不懂中英文字，無法輔導兒子功課，連選校志願都由兒子自行決定。

阮同學每天放學都要行5層樓梯，大汗淋漓地回到劏房，坐在地下繼續上網課及完成作業，有時需在牀上做功課。Atik稱兒子經常不專心，英文及數學成績都不好，而遇到不懂的地方只能向同學請教，「他要自己想如何做功課，要做到很晚，平時不懂做功課兒子會哭」。來到升中放榜日，雖然兒子獲派的學校組別較低，但Atik稱兒子喜歡便可。

稱離港者眾 家長對叩門有信心

另一邊廂，有未獲派心儀中學的學生到校「叩門」申請候補位。在中華基督教會銘基書院，前往叩門的王同學獲派約第十志願的學校，陪同她的媽媽表示很失望，指女兒考全級首10名，而成績比她差的同學就成功入讀心儀學校，不明白為何女兒未獲派首三志願，慨嘆運氣較差，「原本以為頭三志願會有一間，誰料都是沒有，有少少失望，幸好有叩門機會，盡力嘗試」。她昨日先到兩間學校，今天再到其他學校叩門，會等結果出爐才為女兒註冊入讀。她表示今年較多人離港，中學學額較多，加上在自行分配學位、統一派位的甲部和乙部都是選擇該中學，對叩門有信心。