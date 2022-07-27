學子升中獲首志願 急致電病榻上的她

明報記者 鄧佾文

政謙就讀聖公會基愛小學，昨日如常獨自返校，得悉如願入讀首志願的中學，頓時放下心頭大石，「終於放鬆，好開心」，馬上致電身在醫院的媽媽報喜。話筒另一端的林媽媽原在病牀上緊張得輾轉反側，昨晨6時已睡醒，靜候佳音，聽到兒子的好消息頓覺「心裏變得踏實」。

母患癌住院半月 兒子內斂料「偷偷哭」

林媽媽說，癌病噩耗來得急，這半個月她獲安排入院，近日完成手術，但仍需臥牀待傷口癒合；政謙也明白發生何事，但這陣子未曾見他淌淚，「估他會偷偷地哭」，「他好孝順，也很內斂，沒表達那麼多，有次忍不住向我講了句『擔心你』，再自己打圓場安慰我『做手術，無問題的』」。她先前從沒想過會缺席兒子升中放榜日，幸得自己妹妹幫忙照顧，打點一切，又影印好中學「叩門」（候補位）申請表，萬一派位未如理想也可趕去其他學校遞表。

單親家庭生活拮据 學大提琴「負擔大」

平日考試常常拿下全級、全班首幾名的政謙從不補習，林媽媽擔心他倚賴補習教師，課上變得不專心，「堅持叫他有不懂就問（學校）老師」，又稱兒子不愛打機，閒時看小說作樂，對他自律感欣慰。

林媽媽與政謙父親離異，加上疫下工作不足，一家生活一直拮据。政謙考進康文署轄下音樂事務處大提琴班，林媽媽稱如非獲資助上課，未必有能力支付學費，又指花費最大是購買數千元的大提琴，但兒子長高了要再買，「負擔很大，要儲錢才買，希望他學音樂，或者從中找到興趣，（藉音樂）找到紓發的地方，便足夠」。

不補習免倚賴 政謙：原料首志願機會僅50%

政謙說，平日功課有不明白之處，會翻閱自己寫的筆記找答案，又會請教姨姨，做完功課馬上溫書，雖然平日校內名次不錯，但原以為入讀首志願機會僅50%，「怕其他學校的人更犀利，驚不夠運氣」。可升讀心儀中學，他最想感謝媽媽、老師及校長一直教導，「知道個個很惜我、很幫我，如果（日後）不盡心盡力讀書，好似虧待了他們」。

學校資助買書交租 校長：他從沒學壞

聖公會基愛小學校長陳嘉文表示，知道疫情下不少學生家庭有經濟困難，會讓家長申請學校籌款所得的「緊急應用錢」，政謙一家亦獲校方資助，用作買書、交租等。陳說，由政謙小一入學已見他有禮守規，升高年級後明顯發奮讀書，相信動力源於想報答媽媽悉心照顧。他說政謙生性讀書，「從沒學壞，好感恩」。

政謙9月將入讀心儀中學，惟陳校長記得有次他透露好怕讀長沙灣天主教英文中學，因該校以長跑傳統聞名，身形略胖的政謙怕跑不來。陳校長鼓勵他，「你怕跑步，更加要克服，未來讀書要承受更多（壓力），要跑步鍛煉更好體魄」。