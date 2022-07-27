學子升中獲首志願 急致電病榻上的她

【明報專訊】升中派位昨日放榜，有人歡喜有人愁。聖公會基愛小學學生林政謙獲派首志願的區內名校長沙灣天主教英文中學，昨日接過派位證，身旁與他分享喜悅的是校長及班主任。林媽媽因患癌，手術後要留院休養，昨晚才可出院，趕不及見證放榜；昨晨在病牀接聽兒子來電報喜，兩母子終放下心頭大石。她說兒子從不補習，自覺發奮讀書，讚他「很生性」。政謙則說要繼續努力學習，不想辜負愛惜他的家人、師長。
明報記者 鄧佾文
政謙就讀聖公會基愛小學，昨日如常獨自返校，得悉如願入讀首志願的中學，頓時放下心頭大石，「終於放鬆，好開心」，馬上致電身在醫院的媽媽報喜。話筒另一端的林媽媽原在病牀上緊張得輾轉反側，昨晨6時已睡醒，靜候佳音，聽到兒子的好消息頓覺「心裏變得踏實」。
母患癌住院半月 兒子內斂料「偷偷哭」
林媽媽說，癌病噩耗來得急，這半個月她獲安排入院，近日完成手術，但仍需臥牀待傷口癒合；政謙也明白發生何事，但這陣子未曾見他淌淚，「估他會偷偷地哭」，「他好孝順，也很內斂，沒表達那麼多，有次忍不住向我講了句『擔心你』，再自己打圓場安慰我『做手術，無問題的』」。她先前從沒想過會缺席兒子升中放榜日，幸得自己妹妹幫忙照顧，打點一切，又影印好中學「叩門」（候補位）申請表，萬一派位未如理想也可趕去其他學校遞表。
單親家庭生活拮据 學大提琴「負擔大」
平日考試常常拿下全級、全班首幾名的政謙從不補習，林媽媽擔心他倚賴補習教師，課上變得不專心，「堅持叫他有不懂就問（學校）老師」，又稱兒子不愛打機，閒時看小說作樂，對他自律感欣慰。
林媽媽與政謙父親離異，加上疫下工作不足，一家生活一直拮据。政謙考進康文署轄下音樂事務處大提琴班，林媽媽稱如非獲資助上課，未必有能力支付學費，又指花費最大是購買數千元的大提琴，但兒子長高了要再買，「負擔很大，要儲錢才買，希望他學音樂，或者從中找到興趣，（藉音樂）找到紓發的地方，便足夠」。
不補習免倚賴 政謙：原料首志願機會僅50%
政謙說，平日功課有不明白之處，會翻閱自己寫的筆記找答案，又會請教姨姨，做完功課馬上溫書，雖然平日校內名次不錯，但原以為入讀首志願機會僅50%，「怕其他學校的人更犀利，驚不夠運氣」。可升讀心儀中學，他最想感謝媽媽、老師及校長一直教導，「知道個個很惜我、很幫我，如果（日後）不盡心盡力讀書，好似虧待了他們」。
學校資助買書交租 校長：他從沒學壞
聖公會基愛小學校長陳嘉文表示，知道疫情下不少學生家庭有經濟困難，會讓家長申請學校籌款所得的「緊急應用錢」，政謙一家亦獲校方資助，用作買書、交租等。陳說，由政謙小一入學已見他有禮守規，升高年級後明顯發奮讀書，相信動力源於想報答媽媽悉心照顧。他說政謙生性讀書，「從沒學壞，好感恩」。
政謙9月將入讀心儀中學，惟陳校長記得有次他透露好怕讀長沙灣天主教英文中學，因該校以長跑傳統聞名，身形略胖的政謙怕跑不來。陳校長鼓勵他，「你怕跑步，更加要克服，未來讀書要承受更多（壓力），要跑步鍛煉更好體魄」。