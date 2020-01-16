JUPAS最終改選 中大中國研究競爭最烈

教大4科逾30人爭一位

今年JUPAS申請人數創11年來新低，只有38,955人，仍有部分學科逾30人爭一個學位。在首階段及首次改選時已競爭激烈的教大「歷史教育榮譽學士」有383人爭10個學位，即至少38人爭一學額，與首階段申請相若。

教大其他學科包括「運動科學及教練榮譽理學士」、「創意藝術與文化榮譽文學士（視覺藝術）」和「幼兒教育榮譽學士」均有31至32人爭一學額，其中「幼兒教育榮譽學士」競爭比去年激烈。浸大的傳理學榮譽學士亦有競爭，主修遊戲設計與動畫及專修電影電視分別30.3人及25.11人爭一學額。

自資院校方面，都大的JUPAS自資課程「運動及康樂管理榮譽學士」及「物理治療學榮譽理學士」約10人爭一學額。

千人經「校長推薦」申中大

另外，中大稱今年有1000名學生經「校長推薦計劃」申請該校課程，而申請課程選擇共1413個。