JUPAS最終改選 中大中國研究競爭最烈

【明報專訊】中學文憑試（DSE）上周三放榜，考生可在上周六或之前於大學聯合招生辦法（JUPAS）改選。根據9間參與聯招大學（包括都會大學）資料，中大「中國研究」學士課程今年競爭最激烈，共508人爭10個學額，至少50人爭一學額。中大入學及學生資助處長王家徹估計，該學科去年收生分數下跌，故今年多了考生報讀。翻查資料，該課程於2020年入學下四分位數為22，去年則下跌至19分。
教大4科逾30人爭一位
今年JUPAS申請人數創11年來新低，只有38,955人，仍有部分學科逾30人爭一個學位。在首階段及首次改選時已競爭激烈的教大「歷史教育榮譽學士」有383人爭10個學位，即至少38人爭一學額，與首階段申請相若。
教大其他學科包括「運動科學及教練榮譽理學士」、「創意藝術與文化榮譽文學士（視覺藝術）」和「幼兒教育榮譽學士」均有31至32人爭一學額，其中「幼兒教育榮譽學士」競爭比去年激烈。浸大的傳理學榮譽學士亦有競爭，主修遊戲設計與動畫及專修電影電視分別30.3人及25.11人爭一學額。
自資院校方面，都大的JUPAS自資課程「運動及康樂管理榮譽學士」及「物理治療學榮譽理學士」約10人爭一學額。
千人經「校長推薦」申中大
另外，中大稱今年有1000名學生經「校長推薦計劃」申請該校課程，而申請課程選擇共1413個。