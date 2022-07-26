升中滿意率12年高 83％第一志願94%首三 同增2百分點

教育局昨天公布，今年49,448名學生參與升中派位，較局方2月預估的50,500人少1052人。今年在「自行分配學位」及「統一派位」階段（見圖），94%獲派首三志願，83%獲派首志願，兩者均按年升兩個百分點，滿意率亦見12年來新高。局方提醒，參加中學派位的應屆小六生今日須返就讀小學領「派位證」及「入學註冊證」。亦須在本周四至周五赴獲派中學註冊。

「搶人沒好處」 九龍城校長稱區內有協調

如不滿派位結果，學生可赴心儀學校申請候補位（叩門）。本報翻查傳統名校校網，喇沙書院今明兩天朝9晚4接受家長及學生親身叩門，有小量叩門位，部分申請者將獲邀參加中英數筆試。聖若瑟書院周三早上接受親身叩門；瑪利諾修院學校正開放叩門申請，校方將邀請個別申請人周四到校筆試。

九龍城區女校德蘭中學校長葉妙顏說，料開10個叩門位，按註冊情况考慮錄取學生。她表示，當區校長有「不明文規定」，不收同區叩門生，也不考慮來自「重災區」的跨區叩門生，例如黃大仙區，「搶學生對我們沒好處，反而令人縮班、炒老師，是不理想，做校長都明白，大家共渡時艱」。

有校長料有獲首志願者叩門「博高一線」

中西區聖士提反堂中學校長麥偉麟稱，現時學生減少但學位不變，估計今年個別派獲首志願的學生仍會叩門「博高一線」入讀更心儀學校。該校料開放約8至10個叩門位，面試過程會留意學生是否夠自信，表達能力會否模稜兩可，舉例學校常問「為何想轉來入學？」麥不建議學生答「因為媽媽提出」，提醒家長與子女多了解學校特色，在面試展示出來。

蔡若蓮：音樂椅效應減到最小

「香港中學議會及十八區中學校長會聯席」上周去信蔡若蓮，提出中學凍結班別數目、按地區人口彈性派位。蔡若蓮昨出席立法會會議後表示，中一派位滿意程度達94%，相信「音樂椅」效應應減到最小，局方會密切留意尤其中學的學生人數，但指新高中課程下要夠學生始能讓學校開足夠選修科，「如貿然只維持班級（數目），不計算學生人數，對同學的學習質素保證或有一定影響」。