八大7校國安教育納課程 港大未覆 中大科大下學年推國安課 同列必修

明報記者 鄧佾文

政府每3年向8間資助大學提供經常補助金，在2022至2025年的3年期，教育局建議大學「《憲法》、《基本法》和《國家安全法》教育成為大學課程的重要組成部分」；其後8校陸續宣布有國安課程。根據八大回覆本報查詢，科大及中大下學年起（2022/23）首設國安課程（見表）。

中大兩課 一談國安法大局觀

中大表示，正籌備「認識中國」及「國家憲制秩序與香港」兩課程，各佔1學分，擬下學年推出，所有本科生必須修讀。前者主要是從文化角度、歷史角度、現代化、社會、經濟及科技發展等認識中國歷史及發展；後者課程範圍包括國家發展與國家安全、基本法與港區國安法的大局觀。至於今學年，校方稱已推出多項措施，於校園推廣基本法和國安教育，以加強學生對國家的歸屬感，包括於新生迎新活動加入國家安全專題講座，並向籌備迎新活動的學生代表講解國家安全、媒體素養的重要；計及其他推廣國安活動，參加總人數約1500，包括教職員、學生和公眾。

科大「法律教育」須及格

學生校董：無得避焗住上

至於科大，根據學校網站，下學年將推出全新的「法律教育」必修自學網上課程，內容涵蓋《憲法》、《基本法》、《港區國安法》以及本港法律制度，不佔學分，但學生須在3個單元的測試均獲及格成績。科大學生校董、學生會成員謝旻峰說，《港區國安法》規定學校展開國安教育，形容學生「無得避、焗住上」。他稱，待校方公布詳細課程內容後，學生會將會了解講師人選、教學範圍等，又認為倘校方能將課程的3個測驗合併為一，對同學會更方便，惟現階段未知測驗難度，難言會否增加學生壓力。

浸大、理大、教大、城大及嶺大回覆稱，今學年起（2021/22）已經以課程形式推展國安教育。港大至截稿前未有回覆。綜合各大學的要求，共4間院校的國安課程佔學分，佔分最多是教大的國安必修通識課程，共4學分。

浸大稱大部分學生及格

今學年起入讀浸大的本科生，必須修讀一個不計學分的國安教育聯通課程，包括兩小時的面授課堂，全年已舉行10多次課堂。根據校網，學生亦要完成兩小時閱讀材料，並在測驗獲及格成績。浸大回覆稱，大部分學生及格，校方亦為尚未及格的同學提供學習支援。浸大下學年安排與今學年相若。