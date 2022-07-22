公營小學增中層位 教聯倡設國教主任

小學增加中層人手、理順校長及副校長薪酬的撥款，原訂2019年7月於立法會財委會討論，惟會議因社會事件取消。撥款重上議程後，於上周通過。

校長料加主任位助留人才注新血

全校有30班的聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成稱，新學年多5名主任位，其中4個分配予中英數及STEM；校內負責統籌德育國民教育的教師本身已是主任級，推動包括國安教育等。他稱會按能力揀合適教師，不急於即時填位。教育局早前稱教師流失明顯，孔偉成相信加主任位助留人才或吸引新血，長遠有好處，「但對於堅決離港的人未必吸引」。

教育局表示，學校需整體審視校本需要和發展方向，作適切校本安排，例如調配主任級教師專責統籌近年發展的重要措施，特別是國民教育、國安教育、價值觀教育、STEM教育等。學校亦可視乎校情調配主任協調教授以中文為第二語言的學生、學生輔導等工作。

教聯會倡長遠與中學看齊，逐步提升小學中層位比例。教育局稱，相信新增主任級人手有助小學工作，暫沒有計劃再檢討小學中層人手。