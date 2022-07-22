中學聯席倡保班數 教局：不應維持現狀

聯席：歡迎學額過剩重置學校

憂難應急 促彈性調節每班人數

聯席成員包括津中議會、中學校長會、直資學校議會、政府中學校長協會，以及多區校長聯會。聯席去函教育局長，提及因社會動盪及疫情，學生精神健康已響警號，以及學校面臨適齡學童人口持續大跌的問題（見表）。對於教育局主張以合併、停辦學校應對現時學生人口下跌，聯席秘書連鎮邦形容做法均屬削減教育開支，「（政府）一面講要照顧好年輕人，一面削減教育開支，做法是否有少少不一致？」

至於將學額過剩地區的學校重置予新發展區，連鎮邦稱歡迎當局重置學校，惟覺得難解燃眉之急，「每年新地皮少，這不是最快、最折衷方法」。他認為政府毋須增加額外教育開支，宜保留現有教育資源，當中可以每年按每區學生人口實况，彈性調節每班派位人數，有助更妥善照顧學生，以及紓緩教學團隊現時人心惶惶的情况，期望當局在10月的《施政報告》回應訴求。聯席於信中稱，要把握人口下降契機，推動課程革新、創建健康校園等，形容「現時教育情勢險峻，政府的實際行動刻不容緩」。

教局：以往共識 每年按數據檢視學位需求

教育局回應，稱正與學界展開直接交流應對當前及未來挑戰，會密切留意教師流失，「從大局考慮如何善用資源以持續提高教學質素」。局方稱，學生人口未來持續下降是不爭的事實。與過去不同，今次不是暫時波動，而是結構性下跌，不能以暫時維持現狀作為過渡措施，否則教育界未來將會遭受「斷崖式」衝擊。局方又指，根據過去與業界達成的共識，會繼續於每年度中一派位開展前，按當時的最新數據檢視學位的預計需求，與業界商討並落實有關年度的中一派位安排。