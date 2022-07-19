加碼資助僱主 月薪1/3上限7000元 城大再推就業配對 冀助畢業生搵好工

今年料可創職2280個

推就業諮詢 助申「不符學系」職位

配對計劃為應屆畢業生提供一對一就業諮詢，包括審閱其履歷表及求職信、提供就業諮詢、面試技能培訓及工作配對。城大學生發展處處長黃志添說，留意到沒提供專業培訓的學系，如社會科學系畢業生較難就業，惟「讀什麼科目不是太重要」。城大學生發展處事業及就業顧問羅英倫說，校方透過就業諮詢讓學生明白自己職業發展的可能性，申請「與（所讀）學系不相符」的職位。

城大：已助百人就業 平均月薪兩萬

城大學生發展處副處長（事業及領袖計劃）劉詠怡表示，目前成功協助約100名畢業生就業，大部分屬資訊科技行業，職位平均月薪為兩萬元。劉又稱去年配對計劃聯絡了約18,000名僱主，成功創造超過4100個職位空缺予上屆畢業生，其中逾800人獲全職長期聘請。

城大副校長（學生事務）陳漢夫稱，留意到計劃推出後，畢業生的就業率提升，故今年增加資助額，盼應屆畢業生「找到薪金較高的工作」。

香港上海匯豐銀行參與了計劃，銀行香港及澳門人力資源招聘及入職部主管梁詠迦表示，疫下工作模式轉變，工種變多，畢業生有更多選擇，招聘亦遇困難，認為計劃有助配對僱主和畢業生。