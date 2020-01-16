專上學額較DSE生多萬個 自資院校：招生有挑戰

多間學院報讀申請升一成

多間院校在放榜日設網上或現場報名（見表）。職業訓練局（VTC）表示，面對DSE考生人數下跌、專上教育競爭激烈等挑戰，今年報名人數接近2.7萬，與去年水平相若；又指因應社會及經濟環境的變化，醫療護理服務需求增加，市民更關心健康，推動同學報讀相關學科。明愛專上學院及明愛白英奇專業學校收到逾兩萬個報讀申請，按年升一成。

恒生大學表示，不計算大學聯招（JUPAS），今年約3000名考生報讀一年級課程，按年增16%。樹仁大學稱報讀人數按年增逾一成。香港大學附屬學院（HKU SPACE）今年報讀人數較去年同期增加18%，首3個熱門課程分別是護理學副學士、工商管理副學士及社會科學副學士。

院校校長：招生亦放眼在職者

宏恩基督教學院校長崔康常稱，已收到逾千人次申請報讀，較往年同期增1.5倍，已有逾150人繳交留位費，有信心下學年收生達200多人。他又說，下學年增辦的社會工作高級文憑課程設45個學額，有近200人報名。

崔康常說，DSE考生人數減少，對整個大專界別都有挑戰，但形容「我們路線是服務社會，市場很大」，相信應屆DSE考生外，課程亦適合在職者。他舉例，移民潮和離職潮下，社工行業出現不少中層「升職位」，行內7000多名未持學位的社工，或考慮進修準備晉升，料課程有需求，「絕不用殺校」。

「有同學報名只是買個保險」

耀中幼教學院：報讀數現難作準

耀中幼教學院校長袁海球說，申請人數維持去年水平，但「有些同學報名只是買個保險」，認為現階段報讀數字難作準。DSE考生人數見新低，對自資院校收生策略而言，他形容「若說沒影響是呃你」，為嘉許成績優異的學生及吸引入讀，他說會繼續向合資格新生發放獎學金；今年亦新增助學金，盼協助新冠疫情下家庭有經濟困難的學生，「回應社會需要」。

學額6.2萬個 考生5萬人

教育局長蔡若蓮昨在網上專欄「局中人語」撰文，指今年DSE總報考人數約5萬，各專上院校設近2.3萬個學士學位學額，以及約2.4萬個副學位課程學額，連同其他可供中學畢業生報讀的課程，共提供約6.2萬個學額，「足夠供同學按個人的能力和興趣，選擇合適的升學路徑」。