蔡若蓮談對港歸屬感：非每天有人說你要愛

稱內地交流非洗腦 勿負面看待

公民科要求高中生至少去內地交流一次，蔡若蓮稱，學生另外亦有很多內地交流考察、實習機會，局方正跟不同機構、團體及商界商討，又提到已設初中「同根同心」、高中「同行萬里」內地交流計劃。

「學生要自覺尊重國家制度」

至於如何提高學生了解一國兩制，蔡若蓮表示，學生需對自己國家有充分認識，才可發揮兩制的優勢，過往概念上有誤會，有人以為一國與兩制是對立，稱如國家主席習近平所言，一國概念愈強，兩制優勢發揮得愈好，認為學生要自覺尊重國家制度及一國兩制。她說，教育局會努力在課程發展、指引、開發教材、師訓及學生活動做《憲法》、《基本法》和國家安全教育。

蔡若蓮又談及建立學生對香港的歸屬感，她分享稱，自己很喜歡香港，覺得港人好好，舉例稱有次下雨時等巴士，前面的婆婆刻意收起雨傘，她上前為婆婆撐傘，又問婆婆為何收起雨傘，原來婆婆不想弄濕其他人。蔡說，看到很多市民都很好，又稱香港四分之三是郊野公園，行山風景漂亮，「點點滴滴，積累我們的歸屬感。不是每一天有人告訴你要愛香港、要喜歡此地方，而是自己在當中生活多去發掘身邊好人好事、靚景」。

適齡學童人口持續下降，教育界憂慮殺校危機，教育局強調透過合併或停辦學校、將學額過剩地區的學校搬至其他地區等方式處理。被問及預計多少學校停辦，蔡若蓮稱，不是以停辦學校作為目標，舉例稱新發展區如皇后山 ，學生人口增，故要相應提供新學額，於是要看人口較老化、學額過剩的地區，如南區、東區，考慮將有關地區合適、願意搬遷、優質的學校，透過公平競逐方法，安排搬至新發展區。