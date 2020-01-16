學友社料20分穩入八大 DSE考生人數新低 稱選科可較進取

吳寶城認為，同學放榜前應預計不同分數作不同部署，制訂備選方案，例如自資院校的課程等。目前有不少院校，都設網上形式招生，吳提醒同學要留意心儀院校的收生安排，避免到現場後「摸門釘」，放榜前亦應準備各類電子版資料，如學校內成績表、獎項等。吳舉例稱，職業訓練局（VTC）要求同學7月25日中午前交留位費，故同學毋須於放榜當天急着交留位費，可冷靜和家人商量升學安排。

考生：大學彈性收生 選科更進取

部分大學增設彈性收生安排。應屆考生李美穎預計自己最佳5科成績能考獲23至27分，心儀中大工商管理學士及法律博士雙學位課程。李稱因考生人數減少及大學彈性收生安排，料即使中文「失手」也有機會獲錄取，故選科時更進取。吳寶城建議同學可使用不同院校的收生計分器和預計收生成績的資料，評估入學機會。吳亦提醒同學切勿「為讀而讀」，要結合自己興趣、能力、未來發展等綜合考量選讀學科。

另外，李美穎亦提到她於DSE前的「Study Leave」不幸染疫，一周後才恢復原來狀態，令她感到壓力巨大和焦慮，唯有之後犧牲睡眠時間，趕上學習進度。

學友社提供一系列的放榜輔導服務，為學生和家長提供升學及情緒支援（見表）。學友社學生輔導中心隊長、註冊社工陳衍宗建議，家長要擔任陪伴角色，即使子女成績不理想也不要責備，應持平聆聽子女心聲。