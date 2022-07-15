輯錄25年兩地「情義」 地方志新書贈中小學

新書以內地與香港的「情義」為主軸，序章記載國家主席習近平及特首李家超於第六屆政府就職典禮的講話。全書分為5個主題，共25個單元，記述回歸後多件大事，包括國家贈送大熊貓予香港、香港故宮文化博物館開幕、國家援港抗疫、東深供水改造工程、粵港澳大灣區發展計劃等。書中章節以時間線羅列1997至2022年多個事件，包括提及2020年6月30日「第十三屆全國人大常委會第二十次會議通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，並納入《基本法》附件三」，內容未提立法原因，亦不見提及香港2019年反修例風波。

料可作公民科參考書 未提反修例

劉認為，新書配合教科書，可令讀者更詳細了解歷史、知悉兩地連繫，「知道過去的香港是怎樣，現在許多人對以前的香港和現在的香港有誤會，這些就需要記錄下來，讓大家知道，這是我們歷史的一部分」。嶺南大學前校長陳坤耀則稱，新書目的非硬性推銷，而是軟性說出中港緊密關係、用較人性的角度去看，相信會比學校政策更有用。

新書將於第32屆書展上架，並贈予全港約1000間中小學圖書館作參考書。中心亦計劃在9月開學後派員到校介紹新書。