「紅磚社」凍結運作 盼同學為己發聲 遷出期滿校外租倉 前會長嘆「校方不承認」成生態

明報記者 鄧佾文

坐落理大校園中央，在邵逸夫樓（VA）的理大學生會，3樓設幹事會辦公室、學生報室、校園電台和多個活動室，昔日會員紛至沓來。胡偉權說，臨委近日忙於搬走有用物資，趕及在限期前遷出，房間大多人去樓空，「前幾日有同學返來，提起以往下午學生會大樓好熱鬧，現在靜蠅蠅，好遺憾」。

上月解散議案未通過 去向未明

理大自2013年起要求學生會簽「合規確認書」（見表），承諾不能違法、不道德或做出有損校譽行為等，校方今年以學生會未簽妥為由，下令今日或之前遷離會室。今年初，有律師提醒理大學生會或有違反《港區國安法》風險，胡偉權稱，該會之後雖已易名「紅磚社」，但會員應思考、也有權決定是否解散，惟解散議案在上月會員大會未能通過。

胡偉權說，臨委已花數十萬元租用新蒲崗一個2000多呎貨倉存放學生會及屬會物資，為期一年，又說未來課題就是思考學生會前路。他說，去年學校不再代學生會收會費，新生入會費較前一年少數十萬元，影響可謂「即時現形」。至於新學年會否以「紅磚社」名義招收理大生為會員，他未有明言，形容該會前路未明，目前「得個殼」，「但空轉下去，糧食都會無晒」。

近年多間大專院校與學生會拉鋸不斷，8間資助大學目前僅科大、城大及嶺大有內閣出任。胡偉權想起去年上任之初，先後目睹中大學生會解散、港大和教大學生會遭校方割席，已暗忖理大學生會或有類似危機，慨嘆學生會不被學校承認漸成大學界生態，「佢要你收檔，你就要收」。

憂學生失議政能力 師生共治不再

胡偉權下學年升讀建築環境及能源工程學系三年級，他相信未來一兩年的校園生活，同學或未體會學生會消失的影響，但擔心長遠而言學生失去與大學議政的能力，「更莫講師生共治和學生自治，已不復存在」。

2019年反修例風波後上任，胡偉權說不少人稱理大人為「港豬」，少看時事，慨嘆「民主牆上大家滔滔而談的年代已過。有時做做吓會有無力感，感覺大家欠缺為民服務的決心，找同學坐進校內委員會也好難」。但他相信，學生會也是一種精神，該會雖不復存在，希望同學留意校政，嘗試自己發聲。

理大：適當安排會址用途

理大回覆本報稱，會因應師生需要及實際情况，就學生會會址相關設施的使用作適當安排。至於過往由學生會會長或其委任者出任的校內委員會席位，理大會按既定程序處理學生代表參加校內委員會事宜；重申任何未經校方認可及授權的組織，均不會獲批准以理大名義舉辦活動。