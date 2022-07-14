摺紙形機械人 可治胃潰瘍

參考紋身貼紙概念 可摺疊抓取

研究團隊參考「紋身貼紙」將膠片上的圖案轉印到皮膚表面的概念，通過多重黏貼組裝磁性顆粒圖案，完成軟體機械人的編製。在磁化作用下，可如摺紙般將平面圖形「摺」成不同立體結構，調整磁場還能使軟體機械人做出摺疊、抓取或其他連續動作。若將不同功能的傳感元件無縫合成到小型軟體機械人身上，既可負責涉及溫度、紫外線、酸鹼值、導電、吸油等感應工作，亦能修復電路及治療胃潰瘍。

爭5年內技術轉化 將整合更多電子元件

中大機械與自動化工程學系教授張立稱，研究方向將重點放在醫療，「例如在凹凸不平的胃壁內移動到潰瘍位置，模擬在胃部貼上膠布的動作」。即將軟體機械人視為藥物載體，帶至胃部進行擴散作用，治療胃部受損處，事後再用內窺鏡等技術取出機械人。他續稱，軟體機械人未來會進一步整合更多電子元件如矽紅外線LED、電晶體或近場通訊等，以提升多功能及智能化水平。

至於成本，張立強調「科研很多時候的成本不在於物料，物料是很便宜」，團隊更多關注後期的控制單元，例如利用機械化控制及結合醫療影像技術。張立透露，團隊計劃在科學園創新香港研發平台內做動物實驗及臨牀試驗，爭取5年內有技術轉化。惟他說，現時可用的磁性物料較受限，很多對人體「不友好」或會對病人體內其他植入物造成干擾，團隊未來着重研究如何減少毒性。