網課3年試前逢疫 近半考生放榜巨壓

理科生：幾乎沒在科學室做實驗

吳同學表示，作為理科學生，幾乎沒有機會在科學室做實驗，只能依賴網上教學影片，學習科學知識；同樣是DSE生的王同學則稱，網課時同學及教師都不熟悉使用網課軟件，往往要花大量時間調整電子設備和軟件，致有「拖堂」問題，學習進度和計劃受影響。

疫下活動少 73%感中學生活不圓滿

調查顯示，73%的DSE考生認為中學生活不圓滿，很多活動因疫情而取消，例如謝師宴、畢業旅行、運動會等。吳同學稱沒有畢業旅行是一種遺憾；負責組織校內活動的王同學稱，他組織畢業晚會時，同學反應冷漠甚至不願參加，疫情下同學之間的人際關係變得疏離。

放榜在即，王同學說心情平靜，會事前準備大學面試和了解一些自資課程作為後備方案，認為最重要是選擇「無悔」的路；吳同學則建議同學如感到有壓力，可找家人談心。

青協「DSE 27771112計劃」負責人許強懋建議，DSE同學盡早蒐集及整合升學資訊，按不同成績制訂不同應對方案。他又指出，無論成績如何總有路行，只是遠和近的分別，望同學正面看待放榜成績。青協下周一至五（18日至22日）延長2777 1112熱線服務，時間為上午10時至凌晨2時，希望為考生和家長提供更多升學諮詢和情緒支援；另設WhatsApp電話6277 8899。