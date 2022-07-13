研資局3億元資助8研究 否認審批「政治輸入」

【明報專訊】大學教育資助委員會轄下研究資助局（研資局）今年度主題研究計劃批出8個研究項目，共涉款3.06億，其中2.7億元由研資局資助，其餘約3600萬經費將由有關大學以配對方式提供。被問到有批評指，研資局審批撥款無規管、研究成果不彰，有「政治輸入」的感覺，要求改善，研資局主席黃玉山（圖）回應稱，所有研究項目都經海外、內地及本地學者同行評審，保證絕不亂批項目，研究聚焦在學術水平、貢獻和成就，否認「政治輸入」。他又認為本地人才流失不嚴重，即使有人離港，亦不斷有海外及年輕學者到港參與研究。
鼻咽癌研究獲900萬探索資助 為期一年
8項研究主題包括多耐藥肺炎克雷伯菌、鼻咽癌、碳中和、大灣區物流互聯網、人工智能晶片等，其中鼻咽癌研究獲發為期一年、約900萬元探索研究資助。負責研究的聯合首席研究員、香港大學臨牀醫學院臨牀腫瘤學系臨牀教授鄺麗雲稱，鼻咽癌是本港十大癌症之一，其免疫療法的效率只有二至三成。她說，腫瘤組織中有大量淋巴細胞，研究團隊將會研究淋巴細胞功能、如何與癌細胞互動、為何出現免疫逃脫等，並會與抽取病人的血液和組織做實驗，尋找新的靶點及生物指標。黃玉山表示，有些科學研究技術或未成熟，但項目有意思及創建性，能促進該領域發展，故新增資源較少的探索研究資助。項目統籌人港大臨牀醫學院臨牀腫瘤學系講座教授關新元表示，認同用一年時間觀察比較保險，期望在一年內能發現新的生物指標及研究如何使用混合治療令效果更好。
研資局2023/24年度主題研究計劃將新增「量子技術」、「集成電路」研究主題，在本月較後時間開始接受申請。