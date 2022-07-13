研資局3億元資助8研究 否認審批「政治輸入」

【明報專訊】大學教育資助委員會轄下研究資助局（研資局）今年度主題研究計劃批出8個研究項目，共涉款3.06億，其中2.7億元由研資局資助，其餘約3600萬經費將由有關大學以配對方式提供。被問到有批評指，研資局審批撥款無規管、研究成果不彰，有「政治輸入」的感覺，要求改善，研資局主席黃玉山（圖）回應稱，所有研究項目都經海外、內地及本地學者同行評審，保證絕不亂批項目，研究聚焦在學術水平、貢獻和成就，否認「政治輸入」。他又認為本地人才流失不嚴重，即使有人離港，亦不斷有海外及年輕學者到港參與研究。