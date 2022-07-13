恒大一成教員離職 校長稱不值得擔心 指移民者不多 不見師生信心危機

增選修科涵蓋憲法內容 研列畢業要求

教育局早前發布統計，顯示中小學一年內流失2.5萬人，流失率亦擴大。何順文昨被問到學生流失現象有否蔓延大學，他稱恒大近年收生穩定，學生流失率偏低。他說，整體已收到6000人申請下學年入讀，報讀本科生一年級佔近3000人，按年增加16%，他稱目標在一年級和高年級各收新生約900人。另外，非本地生方面，已有1200人報名，校方目標收150人。

恒大早前在新聞及傳播、會計系課程加入國安教育內容，何順文說，下學年將新增選修課程，涵蓋《憲法》、《基本法》和《港區國安法》內容，全校學生可以報讀，擬推行一兩年後，再檢討會否列入畢業要求。

周冠威演講取消 何：曾提學生處理方法

TED與恒大上月合辦「Our Times」講座，原獲邀演講的《時代革命》導演周冠威，早前稱校方受到壓力，最終周的演講被取消。何順文說，學生負責講座的前線工作，校方極少干預及參與，但校方留意到活動在社交媒體引起討論和關注，「我們提醒學生收到一些資訊，讓學生考慮不同處理方法」。被問如何看現時言論、學術自由空間，何稱，自由不等於可做所有事，「例如涉及違法風險的事要小心，有時事件有灰色（地帶），要每件事去看」。

東華學院昨稱，截至上月1日，2022/23學年物理治療課程的報名人數為3587名，較去年同期增加兩成 。校方亦宣布，物理治療學（榮譽）理學士獲輔助醫療業管理局的專業認證，首屆（2021/22）畢業生可申請成為註冊物理治療師，在港執業，八成人受聘於醫管局。

新冠疫情下渴求醫護人才，不少自資院校新增相關課程。明愛專上學院及明愛白英奇專業學校在下學年，將新辦護理學榮譽學士應用學位。校方稱，現時本港醫療系統對護理專才有迫切需求，持高級文憑和副學位資格的申請人，可用相對短年期修畢該課程並獲註冊護士專業資格，盼為學生增加投身護理行業的升學途徑。