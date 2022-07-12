盼助改善養殖環境及福祉 城大研發出聞雞啼辨「求救」

稱準確度97% 料5年內可商用

城大團隊在廣西一個餵養雞的農場，收集和分析麻雞和三黃雞的啼叫錄音，基於生物聲學技術和深度學習下，研發一項自動、客觀的方式，評估及量化雞的求救啼聲。

團隊可分析頻率範圍為0赫茲至11,025赫茲的音頻信號，以高達97%的準確率，從雞舍的自然雞聲中，分辨出雞的求救啼叫聲；又指這些求救聲，可源自雞因環境過於擁擠、糧水不足、受其他雞攻擊而感受到壓力，或受外在因素影響。

團隊領導之一、城大賽馬會動物醫學及生命科學院傳染病及公共衛生學系副教授Alan McElligott認為，有時很難說服所有人以科技改善動物福祉，他指研究最終目標不止是統計雞的求救啼叫，而是為牠們創造符合動物福祉的養殖環境。

另一團隊領導、城大助理教授劉凱說，新技術將有助工作人員實時及遠距離監察雞的福祉，有需要時及早對養殖情况作出干預；並有助做大型數據分析，以改善養殖及動物管理。研究論文已刊於《英國皇家學會界面期刊》（Journal of the Royal Society Interface），團隊料該技術可於5年內應用作商業用途。