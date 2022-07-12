網課減社交 學生「細個咗」 中大：將花工夫增社交能力

指校方支持組學生會 惟仍涉憲章問題

中大設書院制，學生入學後會被分配到9間書院。王家徹認為，學生入住宿舍期間，透過洗衣服、煮飯等學習自理及與原本互不相識的室友相處，亦可透過參加學生團體實踐社交生活及團體合作。另外，大學部分活動，例如「藝墟」及處理學生團體借場申請等工作都由學生會處理，但學生會自去年10月起解散後出缺，最近有多個書院學生會計劃重新成立中大學生會。王家徹昨肯定學生會的重要，認為能代表同學利益、表達同學意見，有效成為校方與學生之間的溝通橋樑，「基本大學的態度，不論校長或各位同事都很支持學生再組織學生會」，但當中仍涉及憲章相關問題。

新生獎學金加碼 中大：非因憂失尖子

中大下學年起「新生入學獎學金」加碼，新增每年最高16萬元獎學金予考獲7科或以上5**的狀元，他們每年獲學費豁免、近3.8萬元學生津貼及最高8萬元海外交流獎學金，若修讀6年醫科，最多可獲56萬元；而考獲1科5**的考生，首年會獲發5000元，其他「奪星」數目的獎學金亦分別增加2000元至8950元不等，預計總額高達1900萬元，較去年增約四成，受惠人數由約310倍增至740。

樂見其他大學彈性收生 「擇優而錄」不變

王家徹稱，增獎學金並非因擔憂流失尖子，而是考慮兩年疫情對考生影響很大，希望嘉許成績優異的考生，而根據大學聯招數據，將中大選科置於Band A（首3志願）的人數比去年6月同期上升約8%。

多間大學都更新彈性收生安排，中大則沿用以往安排，即考生核心科目有任何一科未達標，但選修科目表現優異，仍可獲入學機會。王家徹說樂見其他大學推出新安排，強調「擇優而錄」準則不會因疫情改變，但明白有學生會在個別科目失手而錯失學習機會，因此會繼續彈性收生。