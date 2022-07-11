母一日兩餐省錢助女學琴 社協辦基層音樂會募捐扶貧

劏房少女習箏「怕嘈」

盼上樓後有自己書枱

凱瑩一家輪候公屋近7年，她一直憧憬入住公屋後能有自己的書枱，現時她只能在放滿雜物的茶几上做功課，曾數次打翻媽媽端來的熱湯，弄濕習作。她以前從沒想過學樂器，高小時有一天媽媽讓她抽一份「禮物」，即抽選學一樣樂器，她正好選中古箏，便開始參加香港社區組織協會的免費古箏班。她在家中會避免在早晚練習古箏，也只敢輕力彈，生怕會吵到鄰居，「因媽媽在2樓行樓梯時，也能聽到我在4樓練古箏的聲音」。她表示學習古箏後音感更好，也能從繁重學業中分散注意力，期望自己將來能考取至少5級古箏，「對自己有一個交代」。

珍（化名）的女兒現時中一，現居近200呎的鐵皮屋內，她從不放棄任何學習的機會，也懂得感恩自己的幸運，兩年前遇上現時的鋼琴老師，得到免費學琴的機會，一年後考獲四級。為了學琴她不惜犧牲午膳時間，花約3小時來回大埔和太古城學琴，「因為我好鍾意，所以幾多時間都願意」。

女來回3小時學琴 盼圓表演夢

母：「慳錢畀佢用」 辛苦都值得

珍說自己兒時成績不錯，卻因經濟問題未有繼續學業，故現在四處尋找免費資源，只想女兒安心培養興趣，「想自己個小朋友多元化，學多啲嘢」，說完望向女兒鼓勵一聲「加油」。珍一日只吃兩餐，節衣縮食，「慳啲錢畀佢用」，看到女兒在音樂上頗有天賦，「辛苦都值得，最緊要佢鍾意」。看到媽媽為培養她如此拚命，女兒說「自己都要畀心機啲練琴」。女兒熱愛彈琴，即使「練波篤魚蛋都照練琴」，夢想要成為鋼琴家，開辦獨奏會。雖暫時未能實現，但她即將有機會在9月19日一個音樂會表演鋼琴獨奏。

音樂會門票收益用於社協扶貧

凱瑩、珍的女兒和近百名基層、劏房兒童組成中樂團、合唱團、舞蹈團，將於9月「獅子山下 – 關愛慈善音樂會」演出。是次音樂會由香港社區組織協會與新民獅子會合辦，市民每捐款500元將獲贈一張門券，亦可將門券轉贈基層人士，門票收益及捐款將全數用作支持社協扶貧。

明報記者 姚超雯