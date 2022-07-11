繪畫少女 畫筆錄百態 直接錄取 中大讀藝術

明報記者 鄧佾文

可婷的家人精通國畫，滿屋貼有山水景色畫作，教她自小沉浸於藝術之中，漸培養出對繪畫的熱情，惟她獨愛當代藝術，以身邊事物入畫，「想藉自己的藝術（作品），喚起大家關注不同問題」。

家人精通國畫 自幼沉浸藝術

曾畫無家者喚關注人口老化

今年初第五波疫情來襲，可婷留意到回家路上，有一個無家者婆婆，每天睡在同是「家當」同是牀的紙皮上，神情鬱悶，畫面在她心頭揮之不去。她後來將這題材放進畫中，畫中婆婆旁邊有一隻蝸牛，寓意即使不少人流離失所，但仍富生命力，「畫中除了露宿者，背後亦代表香港的老人家，希望大家更關注人口老化的問題」。

可婷相信畫筆賦予她表達自己的能力，希望將來嘗試以藝術教師身分，用繪畫熱誠感染學生，她亦希望最終可成為藝術治療師，「相信不同藝術方式，可以表達自己及紓緩心中情緒，或者亦可治療一些創傷，想為社會現狀出分力」。

應考壓力爆煲獲輔導 立志助人

同校另一直入生 讀港大社工系

今屆中六生整個高中生涯，幾乎在新冠疫情下度過。9月入讀港大社工的陳芷君記得，備戰DSE時情緒失控，「想哭也哭不出」。她的老師曾安排壓力指數測試，才發現她壓力爆煲，需見社工疏導情緒；後來她也開始學習放鬆，如溫習數小時便聽聽音樂、打機。她自中一起加入公益少年團，整個中六生涯投身義工服務，她盼將來做社工幫助社會上的年輕人快樂成長，亦希望多關顧貧窮長者。

校長：計劃為考生「開多扇門」

不問DSE成績，只看學生是否具特別才華的學校推薦直接錄取計劃，上月底放榜；每間中學最多可提名兩學生，可申請入讀參與計劃的146個大學課程。首屆195名學生獲錄取，佔766個申請人的25%，接受錄取者的大學聯招（JUPAS）申請會自動被刪除。

中華傳道會劉永生中學校長梅志業說，計劃為學生「開多扇門」，希望從考試以外入大學的途徑普及，「衡量學生是否適合在某院校、某科讀書，可有很多方法。年輕人不應在公開考試，被這麼大壓力壓住」。

他稱，推薦的兩名學生具繪畫天分、義工精神和服務人的心，相信大學面試時亦發現二人的特質，認為適合入讀。