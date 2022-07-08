高峰20%教員離職 都大校長：已補缺

林群聲昨日會見傳媒時表示，相信整個香港正面對教員流失的情况，「（都大）好努力請人，而且好成功，不過請幾多回來，有些人又離開」。都大其後補充數據稱，過去一年該校聘請92名教員，包括6名教授級人員，現已填補高峰期流失的20%教員空缺。

滲國安教育 4單元擬佔學分

都大去年9月起要求本科新生完成不帶學分的「大學核心價值單元」，在誠信、公正、毅力和創科共4個網上單元融入國安教育。林群聲舉例，在誠信單元會教學生做良好公民和守法，指今年有550名學生填寫問卷調查，近70%人稱「（誠信）單元內容有用」。他透露未來擬將相關單元轉為帶學分，或將網上單元改成面授。

近年多間大專院校與學生會割席，林群聲自言與學生會關係好，他視之為跟學生溝通的橋樑，包括協助校方轉發校園信息，又稱上任後想告訴學生「好珍惜和他們的關係」。

另外，都大今年9月及明年將先後推出醫療化驗科學理學碩士及學士，學士課程每年招生約60人，校方將增建約7000平方呎專用實驗室。其他發展方面，林群聲稱物理治療中心將於今年10月啟用、以非牟利形式營運，擬建於常盛街及佛光街交界的新校園方案則正申請改劃。