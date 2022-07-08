中大生擬重建學生會 校方稱樂見

中大回覆稱，校方樂見有學生代表成立跨書院學生組織，期望與他們開展具建設性的對話和合作，探討成立一個有廣泛代表性，包括本地及非本地、本科及研究生，按相關條例註冊和依據獲通過之會章運作的學生組織。

去年2月，中大校方與學生會「割席」及要求其獨立註冊成社團或公司，其後代表會總辭，並自行解散學生會。學生會「缺席」9個月，除了迎新營等大型活動不能舉辦，葉子駿指校方和同學處理屬會及會室問題時有誤會，雙方溝通不順利，亦無團體處理同學選修科目及評分準則等大學事務，部分教務會的學生代表亦懸空，未能在大學中央層面反映同學意見。他期望重組的學生會與以往相同，可自行公開招募及舉行選舉，並列席教務會。

關心校政 時政「不便評論」

另外，小組亦希望關心校園不同議題，為同學發聲。葉說，小組會對校政表達意見，例如學校防疫政策，亦會適時舉辦公開諮詢會，並邀請學校代表會面，轉達學生想法。至於時政，他認為議題較複雜，小組人手有限，未來亦不便評論。