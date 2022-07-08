公民科內地團21路線 包括訪遵義學中共史

教局：倘學生缺席 校方須審慎處理

取代通識教育的公民科本學年中四起推行，設內地考察與相關的專題研習。教育局通函昨稱，學校須安排學生參加教育局籌辦的公民科內地考察團，由教育局全額資助一次，稱待疫情緩和及兩地恢復通關後會盡快啟動。

最快下學年成行 為期2至5天

教育局提供21個行程，大多為期兩至三天，最長5天，以文化、保育、經濟發展為主題（見表）。局方羅列各團的日程、建議學習重點，如廣州和東莞兩天團會去廣東東江縱隊紀念館，重點是「認識抗日戰爭的歷史，認同國土安全和軍事安全對國家的重要性」；肇慶兩天團會到肇慶宋城牆，重點是「了解及認同維護國家文化安全的重要性」。另亦設有中山團以了解孫中山先生的生平事迹；南沙、前海團以了解其粵港經濟合作現况和發展。

中學需於最遲本月29日選取行程和出發月份意願，局方會於出發前3至4個月與學校確定安排。創知中學校長黃晶榕稱，學生在港困太久，相信他們對「遠少少」的行程較有興趣，傾向揀4至5天的行程，認為可於復活節、聖誕出發，或於平時上課天周五至周一出發。

創知校長倡內地教育局隨行指導

黃晶榕稱，疫前每年七成師生赴內地交流，且行程具深度，「不是隨便遊山玩水、吃喝玩樂那種」，認為今次教育局籌備、跟內地部門協調行程，質素應有保證，更富教育意義，建議如有內地教育局隨行人員隨隊指導，對考察的學習支援更大。

考察後專題研習不納公開評核

至於考察後的專題研習如何評分及顯示分數，教育局昨表示，公民科內地考察團的專題研習不會納入公開評核，指因應各校校情和參訪重點不同，不會有統一的報告表述格式和評分準則等。局方表示，學校可按路線及參訪內容訂定專題研習報告的框架和要求，可採取多元化方式，例如課堂/早會匯報、學生學習概覽、學校成績表等，反映學生學習效果。