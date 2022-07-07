科大新彈性收生安排 5級或以上換算加分

科大：公平量度表現 非降要求

科大去年推彈性收生安排，讓核心科失手考生仍有機會入讀，條件是另外4科共考獲5粒星或以上。科大昨公布更新安排，將不計奪星數目，而是着重分數。考生的DSE成績經科大入學計算方程式及分數換算方法計算後，分數仍高於該選科去年聯招入學中位數，並將選科放置於聯招Band A內，毋須面試便可獲大學考慮（見表）。

劉夢琳稱，若考生成績高於上屆一半的學生，相信表現已理想。她又稱過往彈性收生經驗，曾失手的學生與其他學生學習及成績沒有分別。校方亦已上載以新舊分數換算方法計算的2021聯招收生分數及各科2022預期收生分數供考生參考。

科大是繼港大、理大及都大後，推出類似安排供核心科失手考生，4校均要求考生將選科放在聯招Band A，但各校設特定條件，例如港大要求考生DSE總分數「打九折」後仍達心儀課程的預計收生分數。學友社學生輔導顧問吳寶城建議，考生先了解各大學彈性收生要求，並慎重選擇3個科目，面試時應向院校解釋失手原因。他又期望大學按不同科目特色及競爭力調整彈性收生要求，不只考慮奪星。

766人申推薦錄取 195獲批

此外，教育局今年首推「學校推薦直接錄取計劃」，DSE生未取成績已獲大學破格取錄。局方稱，共收到403間中學的766份有效提名，經教資會面試及考慮後，共195名學生獲發直接錄取通知，當中186名學生接受取錄，首3熱門學科範疇是理學（44人）、計算機與工程（34人）、商科（29人）。