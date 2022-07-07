港IB狀元93人 全球14.5% 男拔校長：疫下計分準則有不同

國際文憑組織（IBO）回覆稱，今年全球共173,878名IB考生，共640人取滿分，本港2213人報考，93人成為狀元（見表）。IBO稱，因應環球新冠疫情，明白各地學生生活、學習持續受影響，故此將「疫情影響」因素納入評分過程的考慮，稱「有審視評分」，以確保可減輕（mitigated）學生受教學中斷帶來的影響。

拔萃男書院校長鄭基恩表示，去年因應疫情，部分地區取消筆試，相信疫下IB考試「計分也有少少不同的準則」。他續稱，拔萃男書院今年約60名IB考生，共5名狀元，維持過往水平；取44分和取43分者增加，各有13人。該校平均分42分，形容今年是該校大豐收。

男拔13人有意負笈海外 5人留港讀醫

鄭基恩昨安排18名狀元及榜眼見傳媒，當中13人表示有意負笈海外，餘下5人悉數留港讀醫。擬外地升學的同學被問是否鋪路移民，將赴英國劍橋大學讀工程的狀元楊皓鈞稱，不留港主要因為「對世界有好奇心」，亦考慮院校學科優勢，相信無論在哪裏繼續學業都有機遇，「返港發展仍有好多空間」。另一狀元李睿正將到美國哈佛大學讀哲學或經濟，盼擴闊視野和認識不同文化，未言之後會否返港，「一世人很長，無謂早於決定各事」。

狀元陳子朗將在香港攻讀醫科，他憶起婆婆患肺癌，「從病人家屬角度看婆婆辛苦地和癌症對抗，決定從醫為病人提供最適切或減少痛苦的治療」，又稱基層市民依賴公立醫院，日後想加入公院助人，「疫下尤其想靠從醫所得知識幫助人和回饋社會」。同將留港讀醫的狀元吳卓培稱，自己土生土長，冀留港「繼續成長」，相信本港仍有發展機會。

英基屬下學校誕36狀元

IB狀元分佈不同學校，英基學校協會屬下學校今年共有36名狀元，聖保羅男女中學誕生12名狀元，保良局蔡繼有學校有4名狀元，逾55%考生獲40分以上成績，保良局表示，下周三會頒發獎學金，嘉許屬下表現傑出的部分學生。