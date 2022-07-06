不回應理大學生會能否重組 滕錦光稱所做皆為學生好

滕錦光續稱，國家主席習近平日前訪港，在講話提及「青年興，則香港興」，故此校方亦希望幫助年輕人發展，「他們將來發展有上升空間，香港發展就更加好，我們做的所有，為令學生成為（對）社會有貢獻的人」。

期望北都規劃更多創科用地

特首李家超本月正式上任，被問及對新一屆政府期望，滕錦光冀政府發展「北部都會區」時提供更多土地用於創科，也盼政府支持大學研究，尤其解決博士生名額不足的問題。

佛山分校籌備料「重新再來」

理大近年一直籌備在佛山建分校，早前有傳計劃存變數。該校高等研究院院長陳清焰稱，新冠疫情窒礙兩地人員交流，又稱當地領導換屆，估計整個籌備工作要「重新再來」，但形容「理大仍是很有興趣」。

此外，為慶祝85周年校慶，理大改建暢運道校園入口工程竣工；理大副校長（教學）黃國賢說，前年政府批出撥款的圖書館加建頂層工程亦已完成。理大亦在本月16日辦「創科開放日」，同日舉行「高等研究院（PAIR）」成立儀式。該院由16個研究院和研究中心組成，理大冀藉此推動交叉學科研究和知識轉移，對象是中學生和公眾，有意到訪校園參觀，可先向校方登記。陳清焰說，理大校方每年投放約兩億元用於研究院，加上其他資助，按學校戰略需要發展研究工作。