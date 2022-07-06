議員倡檢視網上言論 蔡若蓮：沒資源設網軍

蔡若蓮昨首次以教育局長身分出席立法會教育事務委員會，討論高中公民與社會發展科及中國歷史科課程。經民聯梁美芬稱公民科教科書內容「香港不是殖民地」在網上被質疑篡改歷史，要求當局正視問題及增設「網軍」。她又批評有書曾形容「八國聯軍是正義之師」是不可接受，建議當局增加審理教材的透明度，例如教材曾諮詢哪名專家的意見。

蔡若蓮稱，開發教材時若課題涉及殖民、高度自治等重要概念均會找專家協助，在把關上用了很大工夫。她又稱當局沒有資源設「網軍」，但會提升同學「資訊素養」，讓他們有明辨是非、自己查核事實的能力，又稱在《港區國安法》實施後，學校每年檢視圖書館，為同學的閱讀材料做好把關。

教育局副秘書長康陳翠華補充，「香港不是殖民地」的說法對一些人來說是震撼，因當局更正以往錯的概念。局方設團隊為教材做好把關，若涉及國安或中港關係的議題會尋求政府部門或熟悉內地的專家意見，希望在一些重要概念上「抓得緊」。

立法會教育界議員朱國強稱，公民科在內容、教學、考評上均大改革，加上出版社仍未推出教科書，不少教師仍在探索，希望當局能開辦工作坊及推出指引。蔡若蓮認為公民科課題更聚焦，教師亦曾教授其中議題，相信不會陌生。她又表示主題2課本評審已完結，將會很快公布適用書目表。

中三中史科 整學年授近代史

至於中國歷史科課程，工聯會吳秋北稱遠古史及近代史的內容編排比例失衡，應加強說明在鴉片戰爭後的百多年，中國人如何擺脫侵略及奮鬥，以加強國家認同。教育局首席助理秘書長陳碧華表示，已優化中史課程，中三整個學年都會教授近代史，並已加強師資培訓，希望學生在課堂內外認識更多。