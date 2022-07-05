研發出最耐久氫燃料電池 科大：助實現碳中和

成本減 稱助普及綠色能源

科大化學及生物工程學系教授邵敏華的團隊研發出新氫燃料電池配方，採用鉑、單原子鐵和鉑鐵合金納米粒子，組成三個活性中心，以加快催化速度，催化作用比原有配方高出3.7倍。團隊為新配方進行10萬次電壓循環的加速壓力測試，發現其催化效率仍維持在97%，而現時一般的催化劑經過3萬次加速壓力測試後，效率已跌逾半。團隊另一測試顯示，即使電池持續運作逾200小時，其催化效果也沒有下降。

研究獲科技部國家重點研發計劃、深圳市科技創新委員會及香港研究資助局撥出經費支持。身兼科大能源研究院院長的邵敏華相信研究能有助推動綠色能源普及化及實現碳中和目標。他又感謝政府低碳綠色科研基金支持，將繼續優化催化劑，令它可應用於氫燃料電池車及其他電化學能源產品。